60 saniyede ekonomide bugün (18 Mayıs 2023)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
Ankara
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💳Merkez Bankası nakit avans ve kredili mevduat hesaplarında düzenlemeye gitti— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) May 18, 2023
🏦Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 9 trilyon 68 milyar lira oldu
📊Finansal İstikrar Raporu yayımlandı
60 saniyede ekonomide bugün👇 pic.twitter.com/dR00lfQAti