60 saniyede ekonomide bugün (19 Şubat 2025)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
Ankara
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🏘️Emlak Konut'tan yeni kampanya— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) February 19, 2025
🛰️Türksat 6A ilk test yayınını başarıyla tamamladı
🇪🇺AB ülkelerinden Rusya’ya yeni yaptırım
60 saniyede ekonomide bugün 👇@Halkbank pic.twitter.com/HA0eQjpnwB