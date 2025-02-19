Dolar
36.30
Euro
37.86
Altın
2,935.52
ETH/USDT
2,708.70
BTC/USDT
96,232.00
BIST 100
9,763.67
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ankara’nın bazı kesimlerinde kar yağışı başladı Ankara’nın bazı kesimlerinde kar yağışı başladı
logo
Ekonomi, 60 saniyede ekonomide bugün

60 saniyede ekonomide bugün (19 Şubat 2025)

Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…

19.02.2025 - Güncelleme : 19.02.2025
60 saniyede ekonomide bugün (19 Şubat 2025)

Ankara
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Filistin meselesi genel olarak bir insanlık meselesi haline geldi
"Yenidoğan çetesi" davasının üçüncü duruşması yarına ertelendi
Balıkesir'de traktör ile otomobilin çarpıştığı kaza güvenlik kamerasında
Narin Güran cinayetiyle ilgili 4 çocuk hakkında bazı suçlardan takipsizlik kararı
"Yenidoğan çetesi" soruşturması kapsamında 34 sağlık personeli meslekten men edildi

Benzer haberler

60 saniyede ekonomide bugün (19 Şubat 2025)

60 saniyede ekonomide bugün (19 Şubat 2025)

60 saniyede ekonomide bugün (18 Şubat 2025)

60 saniyede ekonomide bugün (17 Şubat 2025)

60 saniyede ekonomide bugün (14 Şubat 2025)

60 saniyede ekonomide bugün (14 Şubat 2025)
60 saniyede ekonomide bugün (13 Şubat 2025)

60 saniyede ekonomide bugün (13 Şubat 2025)
60 saniyede ekonomide bugün (12 Şubat 2025)

60 saniyede ekonomide bugün (12 Şubat 2025)
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet