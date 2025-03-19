60 saniyede ekonomide bugün (19 Mart 2025)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
Ankara
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📊 Bakan Şimşek'ten piyasalara mesaj— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) March 19, 2025
🧑🌾Tarım arazilerinin etkin kullanımına destek
🇪🇺Avro Bölgesi'nde şubat enflasyonu belli oldu
60 saniyede ekonomide bugün 👇@Halkbank pic.twitter.com/pMgQAGbaEC