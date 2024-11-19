60 saniyede ekonomide bugün (19 Kasım 2024)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
Ankara
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
🗣️Bakan Bolat’tan Irak’la ticaret açıklaması— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) November 19, 2024
🚢Kruvaziyer yolcu sayısında artış
🇪🇺Avro Bölgesi’nde enflasyon yüzde 2 oldu
60 saniyede ekonomide bugün 👇@Halkbank pic.twitter.com/B7v8A4FMOr