60 saniyede ekonomide bugün (19 Haziran 2025)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
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🏘️Deprem bölgesinde 250 bininci konut teslim edildi— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) June 19, 2025
🏦TCMB, faizi sabit tuttu
2⃣Konut satışlarında mayısta çifte rekor
60 saniyede ekonomide bugün👇@Halkbank pic.twitter.com/WTXkTHilxZ