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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
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Ekonomi, 60 saniyede ekonomide bugün

60 saniyede ekonomide bugün (19 Haziran 2023)

Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…

19.06.2023 - Güncelleme : 19.06.2023
60 saniyede ekonomide bugün (19 Haziran 2023)

Ankara
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