60 saniyede ekonomide bugün (19 Haziran 2023)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
Ankara
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📌Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci kez toplandı— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) June 19, 2023
📌Ticaret Bakanlığı bayram öncesi denetimlerini artırdı
📌Google şirketlerine reklamcılık soruşturması açıldı
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