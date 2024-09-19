60 saniyede ekonomide bugün (19 Eylül 2024)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
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📊TCMB faiz kararını açıkladı— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) September 19, 2024
🎙️Bakan Şimşek'ten "enflasyonda düşüş sürecek" mesajı
📉Türkiye'nin kredi risk primi geriledi, borsa yükseldi
60 saniyede ekonomide bugün 👇@Halkbank pic.twitter.com/RrspNZ71tQ