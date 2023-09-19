60 saniyede ekonomide bugün (19 Eylül 2023)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
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💵Bakan Şimşek, hazirandan bu yana sağlanan dış finansman tutarını açıkladı— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) September 19, 2023
📉OECD, Türk ekonomisine yönelik büyüme tahminini yükseltti
📉Yabancı ekonomistlerden TCMB faizi tahmini
60 saniyede ekonomide bugün 👇 pic.twitter.com/SLfOFLnGIp