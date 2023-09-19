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Galatasaray Teknik Direktör Okan Buruk ve futbolculardan Angelino, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında Danimarka temsilcisi Kopenhag ile oynayacakları maça ilişkin Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basın toplantısı düzenliyor
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Ekonomi, 60 saniyede ekonomide bugün

60 saniyede ekonomide bugün (19 Eylül 2023)

Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…

19.09.2023 - Güncelleme : 19.09.2023
60 saniyede ekonomide bugün (19 Eylül 2023)

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