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Gazze sınırındaki son duruma ilişkin Sderot kentinden yayındayız.
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Ekonomi, 60 saniyede ekonomide bugün

60 saniyede ekonomide bugün (19 Ekim 2023)

Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…

19.10.2023 - Güncelleme : 19.10.2023
60 saniyede ekonomide bugün (19 Ekim 2023)

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