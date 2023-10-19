60 saniyede ekonomide bugün (19 Ekim 2023)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
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🏭 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan yabancı yatırımcılara mesaj— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) October 19, 2023
🤝 Bakan Şimşek, Fransa'da yatırımcılarla görüştü
📺 Tüketiciyi aldatan reklamlara ceza
60 saniyede ekonomide bugün👇 pic.twitter.com/z1VrtOzaSf