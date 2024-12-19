Dolar
35.10
Euro
36.63
Altın
2,591.75
ETH/USDT
3,578.60
BTC/USDT
99,858.00
BIST 100
9,765.12
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TBMM Genel Kurulu'nda konuşuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, D-8 Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Mısır'ın başkenti Kahire'de Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i kabul etti. -VTR-
logo
Ekonomi, 60 saniyede ekonomide bugün

60 saniyede ekonomide bugün (19 Aralık 2024)

Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…

19.12.2024 - Güncelleme : 19.12.2024
60 saniyede ekonomide bugün (19 Aralık 2024)

Ankara
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif ile görüştü
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş: Önümüzdeki aylarda kamuya engelli memur yerleştirmesi yapacağız
Türkiye Diyanet Vakfı, Nijerya'daki yetimlerin yüzünü güldürdü
Mersin Gümrük İdaresi çalışanlarına yönelik "Zincir" operasyonunda 114 şüpheliye gözaltı
Konya'da 13 metre derinliğinde, 15 metre çapında obruk oluştu

Benzer haberler

60 saniyede ekonomide bugün (19 Aralık 2024)

60 saniyede ekonomide bugün (19 Aralık 2024)

60 saniyede ekonomide bugün (18 Aralık 2024)

60 saniyede ekonomide bugün (17 Aralık 2024)

60 saniyede ekonomide bugün (16 Aralık 2024)

60 saniyede ekonomide bugün (16 Aralık 2024)
60 saniyede ekonomide bugün (13 Aralık 2024)

60 saniyede ekonomide bugün (13 Aralık 2024)
60 saniyede ekonomide bugün (12 Aralık 2024)

60 saniyede ekonomide bugün (12 Aralık 2024)
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet