60 saniyede ekonomide bugün (19 Aralık 2024)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
Ankara
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💬 Cumhurbaşkanı Erdoğan D-8 Zirvesi'ne katıldı— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) December 19, 2024
🇹🇷🇴🇲 Bakan Şimşek, Umman'da temaslarda bulundu
🏦 Merkez Bankası rezervlerinde rekor
60 saniyede ekonomide bugün 👇@Halkbank pic.twitter.com/R6j8h5lcwn