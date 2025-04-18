60 saniyede ekonomide bugün (18 Nisan 2025)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
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📢Yeni DOKAP Eylem Planı açıklandı— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) April 18, 2025
💬Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı
❌Zirai don sonrası fahiş fiyat denetimleri sıklaştı
📨Posta kargosunda tüm zamanların rekoru
60 saniyede ekonomide bugün 👇@Halkbank pic.twitter.com/NMjxXExdyo