Dolar
38.18
Euro
43.61
Altın
3,314.14
ETH/USDT
1,588.60
BTC/USDT
84,450.00
BIST 100
9,342.19
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstanbul'da düzenlenen "Filistin’i Destekleyen Parlamentolar Grubu Toplantısı" kapsamında katılımcı parlamento heyet başkanları konuşuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da 3. Uluslararası Yeditepe Bienali'ne katılıyor.
logo
Ekonomi, 60 saniyede ekonomide bugün

60 saniyede ekonomide bugün (18 Nisan 2025)

Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…

18.04.2025 - Güncelleme : 18.04.2025
60 saniyede ekonomide bugün (18 Nisan 2025)

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
DMM "Yemek kartıyla market alışverişine sınır geldi" iddiasını yalanladı
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait mağara tespit edildi
Eski Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun babası Osman Çavuşoğlu için cenaze töreni düzenlendi
Adalet Bakanı Tunç, BM Genel Sekreteri Çocuklara Karşı Şiddet Özel Temsilcisi M'jid ile görüştü

Benzer haberler

60 saniyede ekonomide bugün (18 Nisan 2025)

60 saniyede ekonomide bugün (18 Nisan 2025)

60 saniyede ekonomide bugün (17 Nisan 2025)

60 saniyede ekonomide bugün (16 Nisan 2025)

60 saniyede ekonomide bugün (15 Nisan 2025)

60 saniyede ekonomide bugün (15 Nisan 2025)
60 saniyede ekonomide bugün (14 Nisan 2025)

60 saniyede ekonomide bugün (14 Nisan 2025)
60 saniyede ekonomide bugün (11 Nisan 2025)

60 saniyede ekonomide bugün (11 Nisan 2025)
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet