60 saniyede ekonomide bugün (18 Haziran 2025)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
Ankara
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👩💻Teknoloji yatırımlarına krediler artırıldı— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) June 18, 2025
🔑Deprem bölgesinde gözler yeni konutlarda
🏛️Piyasalar, Fed'in faiz kararına odaklandı
60 saniyede ekonomide bugün👇@Halkbank pic.twitter.com/89syBo8tS4