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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve Süper Lig'e yükselen üç futbol kulübünün başkanları, teknik heyeti ile oyuncularını kabul etti.
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Ekonomi, 60 saniyede ekonomide bugün

60 saniyede ekonomide bugün (18 Haziran 2025)

Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…

18.06.2025 - Güncelleme : 18.06.2025
60 saniyede ekonomide bugün (18 Haziran 2025)

Ankara
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