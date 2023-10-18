60 saniyede ekonomide bugün (18 Ekim 2023)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
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📄 TBMM'de 2024 yılı bütçe görüşmeleri başlıyor— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) October 18, 2023
🫒 Zeytinyağı ihracatında tedbirler bir süre daha sürecek
🇪🇺 Avro Bölgesi'nde TÜFE beklentilere paralel arttı
60 saniyede ekonomide bugün👇 pic.twitter.com/UKKH4zyJou