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Ekonomi, 60 saniyede ekonomide bugün

60 saniyede ekonomide bugün (17 Ocak 2025)

Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…

17.01.2025 - Güncelleme : 17.01.2025
60 saniyede ekonomide bugün (17 Ocak 2025)

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