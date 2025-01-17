60 saniyede ekonomide bugün (17 Ocak 2025)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
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📨 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ücret mesajı— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) January 17, 2025
📉 Enflasyon beklentileri geriliyor
🤝 Suriye ile gümrük vergisi görüşmesi
60 saniyede ekonomide bugün 👇@Halkbank pic.twitter.com/IwQPKgKcUp