60 saniyede ekonomide bugün (17 Haziran 2025)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
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💬Bakan Şimşek'ten küresel belirsizlik açıklaması— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) June 17, 2025
📌İran'dan doğal gaz arzında sıkıntı yok
✏️Eğitimde yapay zeka politikalarının rotası çizildi
60 saniyede ekonomide bugün👇@Halkbank pic.twitter.com/tJDvH2aM4g