60 saniyede ekonomide bugün (17 Ekim 2023)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
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📂 Ekonomide 12. Kalkınma Planı ve 2024 bütçesi hareketliliği— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) October 17, 2023
🏭 Sanayiye yeni destek programı geliyor
🙌 Kamuda gelecek yılın yatırım bütçesi belli oldu
60 saniyede ekonomide bugün👇 pic.twitter.com/0v18AcflR7