60 saniyede ekonomide bugün (16 Kasım 2023)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
Ankara
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📈Merkez Bankası rezervlerinde artış eğilimi sürüyor— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) November 16, 2023
💵IFC'den Türkiye'ye 9 milyar dolarlık yatırım hedefi
🛢️Petrol Ofisi, bp Türkiye'nin akaryakıt birimini alıyor
60 saniyede ekonomide bugün 👇 pic.twitter.com/kcUFvLE0Zm