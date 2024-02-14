60 saniyede ekonomide bugün (14 Şubat 2024)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
Ankara
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
🧑⚕️Hizmet ihracatında ilk defa 100 milyar dolar rakamına ulaşıldı— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) February 14, 2024
👷♂️Cumhuriyet'in 100'üncü yılında istihdam rekoru
🏭Yabancı yatırımcılardan Türkiye'ye yatırım hazırlığı
60 saniyede ekonomide bugün👇 pic.twitter.com/44YOwkJVmw