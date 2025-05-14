60 saniyede ekonomide bugün (14 Mayıs 2025)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
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📌 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan girişimcilere davet— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) May 14, 2025
🌾 Tarım Orman Şurası kararları açıklandı
👩 Ev kadınları için emeklilik çalışması
60 saniyede ekonomide bugün@Halkbank pic.twitter.com/TbpmBTcRhY