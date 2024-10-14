Dolar
34.26
Euro
37.38
Altın
2,646.68
ETH/USDT
2,618.70
BTC/USDT
65,666.00
BIST 100
8,699.19
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor.
logo
Ekonomi, 60 saniyede ekonomide bugün

60 saniyede ekonomide bugün (14 Ekim 2024)

Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…

14.10.2024 - Güncelleme : 14.10.2024
60 saniyede ekonomide bugün (14 Ekim 2024)

Ankara
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Arnavutluk Meclis Başkanı Spiropali ile görüştü
TBMM Başkanı Kurtulmuş, İran İslami Şura Meclisi Başkanı Galibaf ile görüştü
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde çok sayıda silah, mühimmat, tıbbi malzeme ve yaşam malzemesi ele geçirildi
Küçükçekmece'de dumanlar yükselen metrobüsteki yangına güvenlik görevlileri müdahale etti
"KUYU-36" operasyonlarında 157 şüpheli yakalandı

Benzer haberler

60 saniyede ekonomide bugün (14 Ekim 2024)

60 saniyede ekonomide bugün (14 Ekim 2024)

60 saniyede ekonomide bugün (11 Ekim 2024)

60 saniyede ekonomide bugün (10 Ekim 2024)

60 saniyede ekonomide bugün (09 Ekim 2024)

60 saniyede ekonomide bugün (09 Ekim 2024)
60 saniyede ekonomide bugün (08 Ekim 2024)

60 saniyede ekonomide bugün (08 Ekim 2024)
60 saniyede ekonomide bugün (07 Ekim 2024)

60 saniyede ekonomide bugün (07 Ekim 2024)
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet