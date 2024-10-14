60 saniyede ekonomide bugün (14 Ekim 2024)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
Ankara
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💼Bakan Bolat'tan yatırım çağrısı— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) October 14, 2024
🛣️İki önemli otoyol projesinde imzalar atıldı
🏭OSB'lerde tahsis başvuruları belli oldu
🏅Nobel Ekonomi Ödülü'nün kazananları açıklandı
60 saniyede ekonomide bugün👇@Halkbank pic.twitter.com/XIpQ0x1MhX