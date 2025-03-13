60 saniyede ekonomide bugün (13 Mart 2025)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
Ankara
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📌TCMB Başkanı Karahan’dan enflasyon mesajı— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) March 13, 2025
🇹🇷🇺🇦Bakanlar Bolat ve Yumaklı Ukrayna'da
🪙Kesme altına yeni düzenleme
60 saniyede ekonomide bugün 👇@Halkbank pic.twitter.com/muS8YjFUgK