60 saniyede ekonomide bugün (13 Haziran 2025)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
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📈İsrail'in İran'a saldırısı piyasaları dalgalandırdı— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) June 13, 2025
🏦Merkez Bankası rezervlerinde artış
📌Kamu işçisine zam teklifi belli oldu
60 saniyede ekonomide bugün👇@Halkbank pic.twitter.com/8Un2U2GjY2