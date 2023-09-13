60 saniyede ekonomide bugün (13 Eylül 2023)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
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📈ABD'de ağustos enflasyonu beklentileri aştı— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) September 13, 2023
🇹🇷🇺🇸Türkiye-ABD ekonomik ilişkilerinde olumlu hava artıyor
💶Gözler ECB'nin yarınki faiz kararında
60 saniyede ekonomide bugün 👇 pic.twitter.com/pjwT4ib6R9