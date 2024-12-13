60 saniyede ekonomide bugün (13 Aralık 2024)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
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🧘 Maliye, yaşam koçlarını radarına aldı— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) December 13, 2024
💳 Google'a 2,6 milyar liralık rekabet cezası
🏎️ Küresel elektrikli araç satışlarında rekor
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