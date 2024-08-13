60 saniyede ekonomide bugün (13 Ağustos 2024)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
Ankara
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🤝Uluslararası yatırımcılardan yeni müjde bekleniyor— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) August 13, 2024
🏦Cari işlemler hesabı 8 ay sonra fazla verdi
🇺🇸ABD'de ÜFE belli oldu
60 saniyede ekonomide bugün👇@Halkbank pic.twitter.com/tqCoSlD6vF