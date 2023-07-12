60 saniyede ekonomide bugün (12 Temmuz 2023)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
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💵ABD'de haziranda enflasyon beklentilerin altında kaldı— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) July 12, 2023
🇹🇷🇸🇦 Türkiye-Suudi Arabistan arasındaki ticari ilişkiler gelişiyor
🏭Selden etkilenen KOBİ’lere yönelik destek kapsamı genişledi
⛽️Petrol fiyatlarında artış öngörüsü
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