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Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’nin ardından basın toplantısı düzenliyor
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Ekonomi, 60 saniyede ekonomide bugün

60 saniyede ekonomide bugün (12 Temmuz 2023)

Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…

12.07.2023 - Güncelleme : 12.07.2023
60 saniyede ekonomide bugün (12 Temmuz 2023)

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