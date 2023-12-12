60 saniyede ekonomide bugün (12 Aralık 2023)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
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🏦Türkiye'ye 20 yılda 252 milyar dolarlık uluslararası yatırım— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) December 12, 2023
🏡Bakan Şimşek'ten kiralara ilişkin açıklama
🏭Akkuyu Nükleer Santrali'nin ilk reaktörüne işletme izni
🧑💻Rekabet Kurulundan Meta'ya soruşturma
60 saniyede ekonomide bugün👇 pic.twitter.com/UGVvsCbRvi