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Kariyerini noktalayan Taha Akgül, Esenboğa Havalimanı'nda kendisi için düzenlenen karşılama töreninde açıklamalarda bulunuyor.
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Ekonomi, 60 saniyede ekonomide bugün

60 saniyede ekonomide bugün (12 Ağustos 2024)

Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…

12.08.2024 - Güncelleme : 12.08.2024
60 saniyede ekonomide bugün (12 Ağustos 2024)

Ankara
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