60 saniyede ekonomide bugün (12 Ağustos 2024)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
Ankara
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📃OVP için STK'lerin görüşleri alınıyor— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) August 12, 2024
💻Maliye elektronik uygulamaları yaygınlaştırıyor
🌉Köprü ve otoyol geçiş ödemeleri e-Devlet'ten yapılacak
60 saniyede ekonomide bugün👇@Halkbank pic.twitter.com/8DLEenLFe3