60 saniyede ekonomide bugün (11 Temmuz 2023)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
Ankara
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
🏦Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten rezerv açıklaması— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) July 11, 2023
🏧Selden etkilenen illerde KOBİ'lere destek kredisi
📉Türkiye'nin risk primi son 2 ayın en düşük seviyesinde
60 saniyede ekonomide bugün👇 pic.twitter.com/62TS1x36ky