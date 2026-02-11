Dolar
43.64
Euro
51.87
Altın
5,076.46
ETH/USDT
1,999.50
BTC/USDT
68,257.00
BIST 100
13,835.14
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile bir araya geldi.
logo
Ekonomi, 60 saniyede ekonomide bugün

60 saniyede ekonomide bugün (11 Şubat 2026)

Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank’ın katkılarıyla…

11.02.2026 - Güncelleme : 11.02.2026
60 saniyede ekonomide bugün (11 Şubat 2026)

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adalet Bakanı Gürlek'ten yeni görevine ilişkin paylaşım
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den Erzurum halkına "veda" mesajı
Meteorolojiden bazı bölgeler için fırtına ve sağanak uyarısı
Türkiye'den Kanada'daki silahlı saldırıda hayatını kaybedenler için taziye mesajı
Adalet ve İçişleri Bakanlıklarında devir teslim törenleri yapıldı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

60 saniyede ekonomide bugün (11 Şubat 2026)

60 saniyede ekonomide bugün (11 Şubat 2026)

60 saniyede ekonomide bugün (10 Şubat 2026)

60 saniyede ekonomide bugün (09 Şubat 2026)

60 saniyede ekonomide bugün (06 Şubat 2026)

60 saniyede ekonomide bugün (06 Şubat 2026)
60 saniyede ekonomide bugün (05 Şubat 2026)

60 saniyede ekonomide bugün (05 Şubat 2026)
60 saniyede ekonomide bugün (04 Şubat 2026)

60 saniyede ekonomide bugün (04 Şubat 2026)
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet