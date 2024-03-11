Dolar
32.02
Euro
34.99
Altın
2,181.77
ETH/USDT
4,040.20
BTC/USDT
72,463.00
BIST 100
9,131.82
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi, 60 saniyede ekonomide bugün

60 saniyede ekonomide bugün (11 Mart 2024)

Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…

11.03.2024 - Güncelleme : 11.03.2024
60 saniyede ekonomide bugün (11 Mart 2024)

Ankara
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Prof. Dr. Naci Görür: İzmir'in çevresindeki fayların 7 ve üzeri deprem üretebilecek potansiyeli var
Bakan Özhaseki, çölleşme ve erozyonla mücadelede 534 proje hazırlandığını bildirdi
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Biz gelecek seçimler için değil, gelecek nesiller için çalışan bir iktidar olduk
Ankara'da belediye otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 16 kişi yaralandı
"Narkoçelik-6" operasyonlarında 245 kişi yakalandı, 654 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Benzer haberler

60 saniyede ekonomide bugün (11 Mart 2024)

60 saniyede ekonomide bugün (11 Mart 2024)

60 saniyede ekonomide bugün (08 Mart 2024)

60 saniyede ekonomide bugün (07 Mart 2024)

60 saniyede ekonomide bugün (06 Mart 2024)

60 saniyede ekonomide bugün (06 Mart 2024)
60 saniyede ekonomide bugün (05 Mart 2024)

60 saniyede ekonomide bugün (05 Mart 2024)
60 saniyede ekonomide bugün (04 Mart 2024)

60 saniyede ekonomide bugün (04 Mart 2024)
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet