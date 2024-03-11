60 saniyede ekonomide bugün (11 Mart 2024)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
Ankara
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💬Bakan Şimşek: Dövizdeki dalgalanma geçici— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) March 11, 2024
🛒Yerel zincir marketlerden fiyat sabitleme ve indirim kararı
📈 Bitcoin'in fiyatı rekor tazeledi
60 saniyede ekonomide bugün 👇 pic.twitter.com/2pRSezjKj3