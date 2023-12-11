60 saniyede ekonomide bugün (11 Aralık 2023)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
Ankara
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
📊Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon mesajı— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) December 11, 2023
🧑🏭Türkiye'de işsizlik 11 yılın en düşük seviyesine geriledi
🤝Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını yaptı
60 saniyede ekonomide bugün👇 pic.twitter.com/SfTlt0psfL