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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Gaziantep'in Yıldızları Ödül Töreni"nde konuşuyor Gazze sınırındaki son duruma ilişkin Nahal Oz kentinden yayındayız
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Ekonomi, 60 saniyede ekonomide bugün

60 saniyede ekonomide bugün (11 Aralık 2023)

Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…

11.12.2023 - Güncelleme : 11.12.2023
60 saniyede ekonomide bugün (11 Aralık 2023)

Ankara
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