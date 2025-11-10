60 saniyede ekonomide bugün (10 Kasım 2025)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
Ankara
🏘️Yüzyılın Konut Projesi'nde başvurular başladı— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) November 10, 2025
🏗️İnşaat sektöründe çalışan sayısı zirvede
📊Piyasalar, ABD'deki bütçe gelişmeleriyle pozitif seyretti
60 saniyede ekonomide bugün👇@Halkbank pic.twitter.com/uinr4yR5d7