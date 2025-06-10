60 saniyede ekonomide bugün (10 Haziran 2025)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
Ankara
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
🧑🔧Türkiye'de 5 ayda 614 bin 586 kişi işe yerleşti— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) June 10, 2025
🥇Reel getiride lider mevduat faizi oldu
🇨🇳🇺🇸Çin-ABD ticaret görüşmelerinde yeni perde
60 saniyede ekonomide bugün👇@Halkbank pic.twitter.com/SNKWq4W3ax