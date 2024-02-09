Dolar
30.68
Euro
33.12
Altın
2,026.22
ETH/USDT
2,485.00
BTC/USDT
46,913.00
BIST 100
9,030.01
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik, Osmaniye Aday Tanıtım Toplantısı’nda konuşuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Havalimanı Şeref Salonu ve Devlet Konukevi Açılış Töreni'ne katıldı. - VTR
logo
Ekonomi, 60 saniyede ekonomide bugün

60 saniyede ekonomide bugün (09 Şubat 2024)

Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…

09.02.2024 - Güncelleme : 09.02.2024
60 saniyede ekonomide bugün (09 Şubat 2024)

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ocak ayında "çakar lamba" denetimlerinde 1433 sürücüye para cezası uygulandı
KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu: Doğu Akdeniz Türk ulusunun davasıdır
Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3'ü terörist 15 kişi yakalandı
İstanbul'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Ocak ayında 2 bin 247 okul servisine cezai işlem uygulandı

Benzer haberler

60 saniyede ekonomide bugün (09 Şubat 2024)

60 saniyede ekonomide bugün (09 Şubat 2024)

60 saniyede ekonomide bugün (07 Şubat 2024)

60 saniyede ekonomide bugün (06 Şubat 2024)

60 saniyede ekonomide bugün (05 Şubat 2024)

60 saniyede ekonomide bugün (05 Şubat 2024)
60 saniyede ekonomide bugün (02 Şubat 2024)

60 saniyede ekonomide bugün (02 Şubat 2024)
60 saniyede ekonomide bugün (01 Şubat 2024)

60 saniyede ekonomide bugün (01 Şubat 2024)
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet