60 saniyede ekonomide bugün (09 Şubat 2024)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
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📈Türk Eximbank için 3. kez sermaye artırma talimatı— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) February 9, 2024
📊Borsa İstanbul'da kritik seviye aşıldı
🏭Sanayi üretimi 5 ay sonra pozitife döndü
🧑🌾Çiftçilere 2,5 milyar liralık destek ödemesi
60 saniyede ekonomide bugün 👇 pic.twitter.com/E0QHALfJcB