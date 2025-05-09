60 saniyede ekonomide bugün (09 Mayıs 2025)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
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📝 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kayıt dışıyla mücadele mesajı— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) May 9, 2025
📈 Türkiye'de sanayi üretimi martta arttı
✈️ Hava yoluyla 4 ayda 64,2 milyon yolcu
60 saniyede ekonomide bugün@Halkbank pic.twitter.com/rDptrhcbtV