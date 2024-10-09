60 saniyede ekonomide bugün (09 Ekim 2024)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
📔Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomi programı mesajı— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) October 9, 2024
🏦Reeskont kredilerinde yeni model
🐮Hayvancılıkta hedef kırmızı et ithalatını bitirmek
60 saniyede ekonomide bugün👇@Halkbank pic.twitter.com/20iOLPAgH3