60 saniyede ekonomide bugün (08 Haziran 2023)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
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🥇Mayıs ayında en yüksek getiri külçe altında gerçekleşti— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) June 8, 2023
🧑🌾Buğday üretiminde 20 milyon ton hedefi
🇪🇺Avro Bölgesi ekonomisi teknik olarak resesyona girdi
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