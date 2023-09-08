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Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde çıkan orman yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Rize İş Dünyası Buluşması programında konuşuyor.
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Ekonomi, 60 saniyede ekonomide bugün

60 saniyede ekonomide bugün (08 Eylül 2023)

Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…

08.09.2023 - Güncelleme : 08.09.2023
60 saniyede ekonomide bugün (08 Eylül 2023)

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