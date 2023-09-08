60 saniyede ekonomide bugün (08 Eylül 2023)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
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🤝 G20 yarın Hindistan'da başlıyor— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) September 8, 2023
💬EBRD Başekonomisti Kelly'den Türkiye ekonomisi yorumu
🍞Küresel gıda fiyatları 2 yılın en düşük seviyesinde
📈Ağustosta aylık en yüksek getiri BIST 100'den
60 saniyede ekonomide bugün 👇 pic.twitter.com/du8fchwocf