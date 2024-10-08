60 saniyede ekonomide bugün (08 Ekim 2024)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
Ankara
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⛹️♂️Maliye, düşük beyanda bulunan sporcuları inceliyor— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) October 8, 2024
🛩️Havalimanları 9 ayda 177 milyon yolcuya hizmet verdi
ℹ️Enerji altyapısının siber güvenliği için çalışma
60 saniyede ekonomide bugün👇@Halkbank pic.twitter.com/s2OFZZBdpw