60 saniyede ekonomide bugün (07 Temmuz 2023)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
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🏠Depremzedelere konut ve iş yeri için hibe desteği— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) July 7, 2023
🚗Togg, haziranda rakiplerini solladı
☀️ Sıcaklıkların yükselmesiyle⚡️elektrik tüketiminde rekor kırıldı
👷🏻♂️ ABD'de tarım dışı istihdam beklentilerin altında
60 saniyede ekonomide bugün👇 pic.twitter.com/41q5Ud2Jzx