60 saniyede ekonomide bugün (07 Şubat 2025)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
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🏦 Merkez Bankası enflasyon tahminini güncelledi— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) February 7, 2025
💵 Bakan Kacır'dan 2,5 milyar dolarlık yatırım mesajı
👷♂️ ABD'de ocak ayı işsizlik oranı belli oldu
60 saniyede ekonomide bugün 👇@Halkbank pic.twitter.com/Kzvo3DSGEF