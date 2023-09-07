60 saniyede ekonomide bugün (07 Eylül 2023)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
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💬 Ekonomi yönetimi OVP'ye ilişkin soruları yanıtladı— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) September 7, 2023
🤝Dünya Bankasından Türkiye'ye yeni destek
📈Merkez Bankası'nın rezervlerinde artış
⛽️Türkiye'nin enerjide ithalat faturası düşecek
60 saniyede ekonomide bugün 👇 pic.twitter.com/LkIdWFNwT9