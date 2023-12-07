60 saniyede ekonomide bugün (07 Aralık 2023)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
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🇹🇷🇬🇷Yunanistan’la 10 milyar dolarlık ticaret hedefi— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) December 7, 2023
🏦Merkez Bankasından yeni rezerv rekoru
🚗İkinci el araçlar için uygulanan tedbirler uzatıldı
60 saniyede ekonomide bugün👇 pic.twitter.com/shntPiAgFV