60 saniyede ekonomide bugün (06 Temmuz 2023)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
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🚗İkinci el araç satışında yeni düzenleme— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) July 6, 2023
📉ABD'de özel sektör istihdamı haziranda 497 bin kişi artarak piyasa beklentilerini aştı
60 saniyede ekonomide bugün👇 pic.twitter.com/gbv9AxdIGq