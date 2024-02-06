60 saniyede ekonomide bugün (06 Şubat 2024)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
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👨👩👧👦Türkiye'nin yeni nüfusu belli oldu— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) February 6, 2024
💸Deprem bölgesindeki esnafa yeni finansman desteği
🇷🇺Putin'in Türkiye ziyareti öncesi Kremlin'den açıklama
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