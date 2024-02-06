Dolar
30.56
Euro
32.82
Altın
2,035.19
ETH/USDT
2,344.70
BTC/USDT
43,194.00
BIST 100
8,869.14
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi, 60 saniyede ekonomide bugün

60 saniyede ekonomide bugün (06 Şubat 2024)

Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…

06.02.2024 - Güncelleme : 06.02.2024
60 saniyede ekonomide bugün (06 Şubat 2024)

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Zonguldak'ta batan geminin kayıp personelini arama çalışmaları 80'inci gününde
Bakan Ersoy, Malatya'da geçici iş yerlerindeki esnafı ziyaret etti
İzmir'de bindiği taksinin şoförünü öldüren zanlı hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi
İstanbul'da adliye çalışanları, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenleri andı
Kars-Ardahan kara yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı

Benzer haberler

60 saniyede ekonomide bugün (06 Şubat 2024)

60 saniyede ekonomide bugün (06 Şubat 2024)

60 saniyede ekonomide bugün (05 Şubat 2024)

60 saniyede ekonomide bugün (02 Şubat 2024)

60 saniyede ekonomide bugün (01 Şubat 2024)

60 saniyede ekonomide bugün (01 Şubat 2024)
60 saniyede ekonomide bugün (31 Ocak 2024)

60 saniyede ekonomide bugün (31 Ocak 2024)
60 saniyede ekonomide bugün (30 Ocak 2024)

60 saniyede ekonomide bugün (30 Ocak 2024)
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet