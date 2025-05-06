Dolar
38.61
Euro
43.86
Altın
3,388.98
ETH/USDT
1,774.30
BTC/USDT
94,425.00
BIST 100
9,129.69
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi, 60 saniyede ekonomide bugün

60 saniyede ekonomide bugün (06 Mayıs 2025)

Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…

06.05.2025 - Güncelleme : 06.05.2025
60 saniyede ekonomide bugün (06 Mayıs 2025)

Ankara
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmir'de 3 ABD'li askere saldıran 15 sanığın yargılandığı davada mütalaa verildi
AFAD'dan Türkiye Deprem Tehlike Haritası'na ilişkin bilgilendirme
Küçükçekmece'de binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca 22-23 Mayıs'ta "Uluslararası Aile Forumu" düzenlenecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi ziyaret edecek

Benzer haberler

60 saniyede ekonomide bugün (06 Mayıs 2025)

60 saniyede ekonomide bugün (06 Mayıs 2025)

60 saniyede ekonomide bugün (05 Mayıs 2025)

60 saniyede ekonomide bugün (02 Mayıs 2025)

60 saniyede ekonomide bugün (30 Nisan 2025)

60 saniyede ekonomide bugün (30 Nisan 2025)
60 saniyede ekonomide bugün (29 Nisan 2025)

60 saniyede ekonomide bugün (29 Nisan 2025)
60 saniyede ekonomide bugün (28 Nisan 2025)

60 saniyede ekonomide bugün (28 Nisan 2025)
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet