60 saniyede ekonomide bugün (06 Mayıs 2025)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
Ankara
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💻Türkiye’nin e-ticareti 3 trilyon lirayı aştı— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) May 6, 2025
📌TCMB Başkanı Karahan’dan kararlılık mesajı
⚡️Türkiye hidroelektrikte ilk 10’da
60 saniyede ekonomide bugün 👇@Halkbank pic.twitter.com/7FtVFbZ8fq