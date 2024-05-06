60 saniyede ekonomide bugün (06 Mayıs 2024)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
Ankara
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🔋Türkiye batarya teknolojilerinde yatırım merkezi olacak— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) May 6, 2024
🪙Altında ithalatına kota cari dengeye olumlu yansıdı
🛑Fahiş fiyata 61 milyon liralık ceza
🇯🇵Japon yeni yeniden düşüşe geçti
60 saniyede ekonomide bugün👇@Halkbank pic.twitter.com/UMIvyLVixR