60 saniyede ekonomide bugün (05 Temmuz 2024)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
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📉Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon mesajı— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) July 5, 2024
🚘Çin menşeli otomobil ithalatına vergi düzenlemesi
🔖Kamuda tasarruf paketi Meclise sunuldu
👷ABD'de tarım dışı istihdam beklentileri aştı
60 saniyede ekonomide bugün👇@Halkbank pic.twitter.com/FHusqQFBZi