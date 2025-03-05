60 saniyede ekonomide bugün (05 Mart 2025)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
Ankara
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🎯TÜBİTAK SAGE ve ASELSAN'ın "GÖZDE"si yüksek hızla hareket eden hedefi tam isabetle vurdu— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) March 5, 2025
➡️Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır⤵️
📌GÖZDE, ülkemizde bugüne kadar, atışlarda en hızlı hedefi isabet eden güdüm kiti oldu
🔗https://t.co/9HIjTutne9 pic.twitter.com/fQQniV68pj